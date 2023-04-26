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Британия отправила ВСУ снаряды с обедненным ураном
Лондон передал Вооруженным силам Украины тысячи снарядов для танков "Челленджер-2", в том числе с обедненным ураном. При этом замглавы Министерства обороны Великобритании отметил, что ведомство не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта.
Вещество с радиацией может многие годы провоцировать у людей рак и врожденные дефекты. Так уже случалось с Сербией. Сейчас она находится на первом месте по заболеваемости раком в Европе. В ходе агрессии НАТО в 1999 году на территорию страны было сброшено в снарядах 15 т обедненного урана.
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