Британия отправила ВСУ снаряды с обедненным ураном

Лондон передал Вооруженным силам Украины тысячи снарядов для танков "Челленджер-2", в том числе с обедненным ураном. При этом замглавы Министерства обороны Великобритании отметил, что ведомство не отслеживает их использование и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта.



Вещество с радиацией может многие годы провоцировать у людей рак и врожденные дефекты. Так уже случалось с Сербией. Сейчас она находится на первом месте по заболеваемости раком в Европе. В ходе агрессии НАТО в 1999 году на территорию страны было сброшено в снарядах 15 т обедненного урана.