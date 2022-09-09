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Британия прощается с королевой Елизаветой II
Великобритания скорбит по почившей королеве. Траур в стране продлится 10 дней до похорон и неделю после.
В лондонском Тауэре в честь Елизаветы II звонит колокол королевской часовни святого Петра в оковах. Начиная с полудня, каждый час звонит колокол Вестминстерского аббатства, а также в соборе Святого Павла и Виндзорском замке.
Гроб с телом Елизаветы будет сутки находиться в соборе Святого Эгидия в Эдинбурге, чтобы люди могли с ней проститься. Похоронят Елизавету II, как ожидается, 19 сентября в мемориальной часовне своего отца Георга VI.
От имени народа и себя лично Президент Беларуси выразил глубокие соболезнования королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III, народам Соединенного Королевства, а также стран Содружества. Александр Лукашенко адресовал слова поддержки членам королевской семьи в связи со смертью Королевы Елизаветы II:
"70-летняя эпоха правления Ее Величества стала символом настоящего служения своему народу, залогом стабильности и благополучия Соединенного Королевства и стран Содружества на долгие годы. Она связала поколения, которые не раз с гордостью и достоинством преодолевали самые нелегкие испытания. Даже в наиболее сложные времена государственная мудрость и авторитет Елизаветы II всегда позволяли подняться над политической конъюнктурой, - отметил глава государства. - В Республике Беларусь с глубоким уважением и ответственностью относятся к моральному завету Ее Величества о безальтернативности дальнейшего движения человечества по пути добрососедства и милосердия".
Фото: The Royal Family
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