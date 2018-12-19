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Британия рассматривает сценарий жесткого Брексита

Это может произойти, если парламент не поддержит существующий проект соглашения о выходе страны из ЕС. Голосование запланировано на третью неделю января следующего года. Правительство уже сейчас рекомендует британским компаниям заняться подготовкой и создать собственные планы для ситуации жесткого Брексита. Известно, что на случай экстренных и непредвиденных обстоятельств власти Соединенного Королевства готовы привести в состояние боеготовности три с половиной тысячи военнослужащих. Напомним, до "развода" Лондона с Брюсселем осталось около ста дней. Он должен состояться в марте 2019 года.

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