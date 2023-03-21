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Британия решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном
Власти Великобритании приняли решение передать киевскому режиму боеприпасы с обедненным ураном. Такое заявление сделала замминистра обороны Аннабель Голди, передаетРИА Новости.
"Наряду с предоставлением Украине эскадрона боевых танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран", - говорится в сообщении.
Применять обедненный уран в бронебойных подкалиберных снарядах первой начала нацистская Германия, которая испытывала нехватку более плотного вольфрама. В 1970-х разработкой таких снарядов занялись в США, снаряды предназначались для борьбы с новыми советскими танками. Сейчас они входят в боекомплекты американских танков Abrams, их могут применять немецкие Leopard 2 и британские Challenger 2.
Американские войска использовали снаряды с обедненным ураном во время операции "Буря в пустыне", при бомбардировках Югославии и в ходе вторжения в Ирак в 2003 году. Как отмечали специалисты, это может привести к вспышкам онкологических заболеваний. По словам военного эксперта Константина Сивкова, применение таких снарядов следует рассматривать как "грязное оружие": урановая пыль, оседающая на местности, радиоактивна, чрезвычайно токсична и не подвержена дезактивации.
Фото: РИА Новости
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