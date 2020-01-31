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Британия сегодня покидает ЕС

Сегодня - последний день, когда Британия находится в составе ЕС. В 23 часа по лондонскому времени произойдет тот самый Brexit, разговоры о котором не прекращаются уже почти четыре года. Соединенное Королевство прекратит свое членство в Евросоюзе, которое продлилось больше 47 лет. Отныне ЕС будет состоять из 27 государств.

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