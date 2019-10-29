Британия уничтожает монеты, выпущенные в память о Brexit

Великобритания избавляется от памятных монет, выпущенных специально к выходу страны из ЕС 31 октября. Стало известно, что из-за переноса Brexit на три месяца Королевский монетный двор отправил на переплавку почти 3 миллиона 50-пенсовых монет. На них указана неверная дата, 31 октября, и стоит надпись: "Мир, процветание и дружба со всеми народами". Всего планировалось отчеканить 10 миллионов таких монет. Теперь же власти решили дождаться Brexit и лишь после этого выпускать памятные пенсы.