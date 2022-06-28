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Британия в одностороннем порядке решила изменить договор по Brexit
Нижняя палата британского парламента одобрила законопроект, позволяющий Лондонусамовольно изменять протокол по Северной Ирландии. Он был важной частью договора о Brexit. Дело в том, что Северная Ирландия, покинув Евросоюз в составе Объединенного Королевства, осталась членом Таможенного союза ЕС. Это создало множество дополнительных налоговых и бюрократических нагрузок, когда дело коснулось транспортировок товаров между регионами страны. Лондон хочет значительно упростить процедуру для своих поставщиков. Однако эксперты заявляют, что принятие подобного закона начнет, по сути, торговую войну между Британией и ЕС. В условиях энергетического и продовольственного кризисов это грозит тяжелыми экономическими последствиями.
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