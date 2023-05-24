Британия вербует наемников для Украины

Англосаксы продолжают поддерживать огонь украинского конфликта. Великобритания начала вербовать наемников для киевского режима. На британском сайте для поиска работы появилось заманчивое предложение к выходцам с Ближнего Востока и Северной Африки ехать в Украину, якобы ремонтировать технику. Среди требований - крепкое здоровье и психическая устойчивость. Помимо денег, по истечении контракта обещают гражданство Королевства или ЕС.