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Британия вербует наемников для Украины

Англосаксы продолжают поддерживать огонь украинского конфликта. Великобритания начала вербовать наемников для киевского режима. На британском сайте для поиска работы появилось заманчивое предложение к выходцам с Ближнего Востока и Северной Африки ехать в Украину, якобы ремонтировать технику. Среди требований - крепкое здоровье и психическая устойчивость. Помимо денег, по истечении контракта обещают гражданство Королевства или ЕС.

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