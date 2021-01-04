Вопреки надеждам новый год не отменил проблемы старого. Правительства планеты продолжают бороться с пандемией коронавируса, применяя все более отчаянные, порой крайне непопулярные меры.

Британия выбирает противоэпидемическую стратегию

На планете зарегистрировано уже почти 86 миллионов случаев заражения COVID, количество жертв коронавируса достигло одного миллиона 850 тысяч. В Соединенном Королевстве вирус стал главной из общенациональных проблем: по этому поводу ломают копья общественные деятели, из-за этого терпят крушение карьеры политиков. В стране ежедневно регистрируется от 50 до 55 тысяч заражений. Власти требуют от граждан сидеть взаперти, а из дома выходить лишь по крайней необходимости. В праздники это переносится публикой особенно тяжело - вот, например, арест COVID-диссидентов в Ноттингеме.

Британские конспирологи утверждают, что власти явно переоценивают угрозу вируса для национальной системы здравоохранения: дескать, больницы сейчас заполнены на 89 %, а не на 95, как в конце прошлого года. И если медики справились тогда, то и сейчас все будет в порядке. Было даже опубликовано видео, которое запечатлело пустые больничные палаты: женщину, произвевшую эту съемку, полиция позднее задержала. Но давление на правительство оказывают и сторонники более жесткого локдауна. Уже завтра младшие школьники должны усесться за парты. Власти считают, что ставить крест на образовании недопустимо, но родители и учительские профсоюзы категорически против открытия учебных заведений.





Несмотря на решение правительства, завтра начальные школы останутся закрытыми не только в Лондоне, но также в ряде регионов, где на этом настаивают местные советы. Не менее жесткие меры вводит и Шотландия: здесь локдаун устанавливают до весны.

COVID шагает по планете

Многие другие правительства планеты настроены не менее решительно: японские власти требуют от властей Токио ввести самый жесткий карантин. Южнокорейский кабинет постановил запретить всякие собрания граждан, будь то политические или нет: здесь регистрируется около тысячи заражений ежедневно, но тренды продолжают внушать опасения.

Преступная вечеринка в Канаде

По всей планете для поддержания порядка и в целях соблюдения ограничений регулярно применяются меры, которые в другое время сочли бы вопиющей полицейщиной. Например, в Канаде блюстители порядка применили силу для разгона праздничной вечеринки: здесь собрались члены одной семьи, но их оказалось более пяти человек, а это категорически запрещено.

После курорта - на карантин

На рождественские каникулы сотни французов отправились в соседнюю Швейцарию, где все еще открыты горнолыжные курорты. И вот при попытке вернуться домой уже около 50 лыжников отправились на принудительный карантин: за тем, чтобы никто из них не казал носа на улицу, будет следить полиция.

Литва закрыла границы муниципалитетов до 31 января

В Литве до конца января запрещены всякие перемещения между муниципалитетами: контроль за соблюдением этого запрета осуществляют полицейские блокпосты. Действует и жесткое административное табу собираться компаниями - подобное разрешено только членам одной семьи. За праздники было пресечено 35 таких нарушений: заместитель генкомиссара полиции Паулаускас особенно отметил готовность граждан доносить на нарушителей.

Чехии прощаются с ресторанами и пивом