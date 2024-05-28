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Британию наводнили мигранты

На Западе своих проблем хватает. Яркий пример - миграционный кризис. В Британию за последние 2 года въехали 1 млн 400 тыс. иностранцев. Как шутят британские СМИ, это больше чем тысячу предшествующих лет. В крупных городах вроде Лондона и Бирмингема арабы и африканцы составляют от трети до половины жителей. А еще значительная часть этих людей получает социальные выплаты и государственное жилье. На фоне дефицита бюджета назревает вариант урезания выплат и повышения налогов коренным жителям.

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