Британию наводнили мигранты

На Западе своих проблем хватает. Яркий пример - миграционный кризис. В Британию за последние 2 года въехали 1 млн 400 тыс. иностранцев. Как шутят британские СМИ, это больше чем тысячу предшествующих лет. В крупных городах вроде Лондона и Бирмингема арабы и африканцы составляют от трети до половины жителей. А еще значительная часть этих людей получает социальные выплаты и государственное жилье. На фоне дефицита бюджета назревает вариант урезания выплат и повышения налогов коренным жителям.

