Британская армия выбросила секретные документы на муниципальную свалку

Британская армия вновь вынесла сор из избы и в очередной раз выбросила свои секретные документы в мусорку. На муниципальной свалке в Северном Йоркшире случайный прохожий обнаружил гору высокочувствительных военных документов.

Бумаги гнили в контейнере всего в 4 км от крупнейшего гарнизона Кэттерик, где служат 13 тыс. человек.

Как сообщает газета The Sun, в мусорке оказались имена и звания солдат, графики смен караула, пароли тревоги и даже записи о нарушениях безопасности.

Королевская военная полиция уже начала расследование, а представитель армии поспешил успокоить публику: он заявил, что, по предварительным данным, в потерянных документах не содержалась какая-либо секретная информация об оперативной обороне.