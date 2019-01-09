Британская академия кино опубликовала список претендентов на кинопремию BAFTA

Британская академия кино и телевизионных искусств опубликовала список претендентов на ежегодную кинопремию BAFTA. Лидером по числу номинаций стала картина "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. Фильм представлен в 12 категориях, включая "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая актриса". По 7 номинаций получили "Богемская рапсодия", "Человек на Луне", "Рома" и "Звезда родилась", а фильм "Власть" представлен в 6 категориях. Церемония вручения премии пройдет 10 февраля в королевском "Альберт-холле" в Лондоне.