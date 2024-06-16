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Британская армия усмотрела угрозу в головных уборах

Новый уровень паранойи на Западе. Минобороны Британии заподозрило Китай в шпионаже через военные головные уборы.

Подробности приводит издание FinancialTimes. Дело в том, что на фуражках помещаются значки с королевским гербом.

После того как он изменился в связи с восшествием Чарльза III на престол, армия заказала новые у подрядчика, заводы которого находятся в том числе и в Китае. И тут военные выразили опасение, что в значки могут быть встроены устройства слежения или GPS-передатчики. Теперь их поставки задерживаются из-за дополнительных проверок.

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