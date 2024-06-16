Британская армия усмотрела угрозу в головных уборах

После того как он изменился в связи с восшествием Чарльза III на престол, армия заказала новые у подрядчика, заводы которого находятся в том числе и в Китае. И тут военные выразили опасение, что в значки могут быть встроены устройства слежения или GPS-передатчики. Теперь их поставки задерживаются из-за дополнительных проверок.