Британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане

Атомная подводная лодка Военно-морского флота Великобритании, которая несла баллистические ракеты, едва не утонула из-за нарушения работы одного из глубиномеров. В СМИ инцидент прозвали "худшей катастрофой и позором британского флота". Из-за серьезной неисправности военный корабль почти вошел в опасную зону. По сообщениям издания "Зе Сан", неладное заметили инженеры и подняли тревогу. На борту субмарины было 140 членов экипажа.