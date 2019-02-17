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Британская авиакомпания British Midland Regional Limited объявила о прекращении деятельности

Официальная причина - рост цен на топливо. По словам экспертов, не последнюю роль в банкротстве перевозчика сыграл грядущий Брексит. Руководство компании признает, что заключить ряд контрактов на полеты в страны ЕС не удалось. Недавно Брюссель принял решение исключить британские авиакомпании из полноценного участия в системе торговли выбросами. Все рейсы перевозчика прекращены, а сегодня полторы тысячи пассажиров должны были лететь рейсами авиакомпании.

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