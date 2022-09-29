Британская авиакомпания одела пилотов в юбки, а стюардесс - в брюки

Пилотов - в юбки, стюардесс - в брюки. Такие новшества ввела британская авиакомпания Virgin Atlantic. Все сотрудники, вне зависимости от пола, теперь могут носить одежду, которая выражает их самоидентификацию. Решение приняли "в рамках новой политики гендерной идентичности". В своем аккаунте в "Твиттер" компания выложила клип c разными представителями ЛГБТ из числа сотрудников в новой униформе, якобы подчеркивающей их "индивидуальность".