Британская экономика пережила худший спад за последние 300 лет

Британская экономика пережила в 2020-м худшую рецессию за последние 300 лет. Об этом пишет Bloomberg. Экономический спад, вызванный пандемией коронавируса, стал худшим для королевства с 1709 года. В Банке Англии ожидают, что в первом квартале этого года ВВП страны вновь сократится. Однако затем, благодаря массовой вакцинации от коронавируса, британская экономика начнет восстанавливаться мощными темпами. Ранее Банк Англии объявил, что по итогам 2020-го ВВП страны упал на 9,9 %. Падение оказалось более глубоким, чем ожидали экономисты. По их мнению, британская экономика должна была сократиться на 8 % по итогам года.