Британская королева впервые появилась на публике с тростью

Соцсети и зарубежные таблоиды обсуждают заметное происшествие. Британская королева Елизавета II впервые появилась на публике с тростью. 95-летняя монаршая особа посетила торжественную службу по случаю столетней годовщины создания Королевского британского легиона. Все отметили, что в Вестминстерское аббатство Елизавета вошла не через центральную Западную дверь, а выбрала более короткий маршрут. Состояние здоровья своего монарха Букингемский дворец традиционно не комментирует.