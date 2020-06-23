Британская Королевская почта объявила о выпуске коллекционных марок рок-группы Queen

Британская Королевская почта объявила о выпуске коллекционных марок, приуроченных к 50-летию знаменитой рок-группы Queen.



Комплект включает восемь марок с обложками альбомов группы, четыре с изображением каждого участника Queen и еще одну, где все члены группы изображены вместе.



Как отмечается на сайте почты, марки поступят в продажу с 9 июля, но уже сейчас желающие их приобрести могут оформить предзаказ.





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