Британские больницы не выдерживают жары

Британское здравоохранение пробило очередное дно. Как сообщает Bloomberg, медики характеризуют ситуацию в больницах этим летом как ужасную, кошмарную, невыносимую и небезопасную.

На фоне аномальной жары в зданиях отсутствуют не только кондиционеры, но и системы вентиляции, не открываются окна, разбиты жалюзи. Высокая температура в помещениях не позволяет проводить важные процедуры, в обморок падают не только пациенты, но и персонал, а врачи нередко оказываются пациентами своих же больниц.

Отмечается, что британская система здравоохранения страдает из-за устаревших помещений и инфраструктуры, в которые десятилетиями не вкладывались средства. Ситуация усугубляется тем, что к жаркому лету не готовы и другие структуры, включая транспорт и систему образования.