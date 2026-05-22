Британские военные отработали сценарий военного конфликта с Россией в метро

Британская армия провела масштабные учения НАТО по моделированию крупного военного конфликта с Россией. Командный центр разместили на заброшенной платформе станции метро "Чаринг-Кросс". При этом пассажиры не подозревали о проходящих рядом маневрах.

В ходе симуляции отрабатывался сценарий якобы возможного наступления российской армии в Балтийском регионе, в районе эстонской границы. Предполагалось, что силы НАТО координировали ответные действия из подземного штаба в Лондоне. Отрабатывались сценарии "глубоких ударов", применение дронов и взаимодействие союзников в условиях масштабного конфликта. При этом британские военные признали имеющиеся пробелы в технологиях - речь идет о системах искусственного интеллекта, автономных комплексах и масштабном применении беспилотников.