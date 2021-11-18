Британские активисты получили тюремные сроки за блокировку автострад во время акций протеста. Группа "Изолированная Британия" призывает правительство профинансировать программу по энергоэффективности британского жилого фонда. Активисты утверждают, что зимой и в конце осени ежегодно умирают до 10 тыс. пожилых британцев, которые вынуждены экономить на обогреве жилья, подрывая свое здоровье.



Восемь человек, нарушившихсудебный запрет на блокировку дорог, приговорены к трем-четырем месяцам заключения. Максимальный же срок заключения для таких нарушителей правопорядка - два года.