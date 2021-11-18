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Британские активисты получили тюремные сроки за блокировку автострад

Британские активисты получили тюремные сроки за блокировку автострад

Британские активисты получили тюремные сроки за блокировку автострад во время акций протеста. Группа "Изолированная Британия" призывает правительство профинансировать программу по энергоэффективности британского жилого фонда. Активисты утверждают, что зимой и в конце осени ежегодно умирают до 10 тыс. пожилых британцев, которые вынуждены экономить на обогреве жилья, подрывая свое здоровье.

Восемь человек, нарушившихсудебный запрет на блокировку дорог, приговорены к трем-четырем месяцам заключения. Максимальный же срок заключения для таких нарушителей правопорядка - два года.

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