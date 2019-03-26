Британские депутаты проголосовали за определение процесса Брексита парламентом

Согласно этой поправке будет проведена серия голосований по возможным альтернативам. Как пишут СМИ, среди вариантов может быть выбор между проведением второго референдума, отменой Брексита, выходом из ЕС без сделки и сохранением членства страны в Таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке.