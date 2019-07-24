Британские депутаты проводили Терезу Мэй аплодисментами

Ушедшая в отставку премьер-министр Соединенного Королевства произнесла последнюю речь в парламенте. В ходе выступления она посоветовала покинуть свой пост Джереми Корбину, лидеру лейбористов. Уйдя с должности премьера, Мэй останется членом парламента. Новым главой правительства консерваторов станет Борис Джонсон. Политик планирует провести новый этап переговоров с Брюсселем и внести изменения в сделку, которую заключила с Евросоюзом Мэй. Джонсон твердо намерен завершить Брексит 31 октября.