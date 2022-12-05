Британские доктора не выходят на работу - 140 тыс. пациентов могут лишиться медпомощи

В Соединенном Королевстве ежедневно 4 тысячи пациентов должны ждать приема у врача в больнице более 12 часов. Доктора не выходят на работу из-за неприемлемых условий оплаты труда. Через неделю объявлена забастовка с участием сотни тысяч врачей и медсестер. По самым скромным прогнозам, медпомощи лишатся 140 тыс. пациентов. Уровень жизни населения Туманного Альбиона откатился до рекордно низких показателей 70-х годов. Высокая инфляция, кризис стоимости жизни, систематические отключения электроэнергии оборачиваются массовыми протестами.