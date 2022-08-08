Британские фермеры: фруктов и овощей на прилавках в этом году будет заметно меньше

Экстремальная жара ударила по урожаю Великобритании и привела к гибели ряда садовых культур. Британские фермеры предупредили, что фруктов и овощей на прилавках в этом году будет заметно меньше. А ягод местного производства не будет вовсе - от жары плоды просто "сварились". Потеряны огромные площади посевов гороха, фасоли, шпината и салата. Под угрозой сахарная свекла и кукуруза. Засуха не позволит заготовить достаточное количество животноводческих кормов на зиму. Прогнозы британских синоптиков не обнадеживают: неделя пройдет здесь под знаком плюс 35.