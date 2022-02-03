ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Британские издания пугают население третьей мировой

Пропаганда в действии. Британские издания в своих выпусках пугают население третьей мировой, обещают огромные суммы на "защиту" Украины.

Зато эти же СМИ молчат о внутренних проблемах ввиду цены на электроэнергию. Ее верхний предел увеличен на 54 %. Теперь счет за электричество для каждого домохозяйства вырастет почти на 950 долларов в год.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все