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Британские компании планируют массовые сокращения сотрудников
Практически половина компаний Соединенного Королевства готовит массовые сокращения сотрудников. По данным Financial Times, сейчас Лондон пытается убедить банки Великобритании предоставить ряду компаний дополнительные кредитные линии на льготных условиях. Это должно позволить фирмам выплачивать зарплату сотрудникам. Ранее многие компании уже урезали приблизительно на четверть оплату труда тем, кто работает на дому. При этом безработица в Австрии выросла на 52 % по сравнению с мартом прошлого года. Это уровень 1946 года.
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