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Британские коронаскептики в отчаянии штурмуют телецентр BBC
Британцы доведены до отчаяния - на смену долгим месяцам локдауна пришел строгий режим санитарных паспортов.
Жители Лондона маршем двинулись к телецентру медиакорпорации ВВС. Толпы противников насильственной всеобщей вакцинации предпринимают попытки штурмом прорваться в здание. Поскольку требований и мнений этих людей британские власти не слышат, те решили в буквальном смысле прорваться в эфир. Не тут-то было - на подступах к телецентру протестующих встретили оцепления сотрудником полиции.
В Люблине активисты требуют расследовать гибель задержанного
Ожесточенные столкновения с полицией накануне произошли в польском Люблине. Причиной стала гибель от рук блюстителей порядка местного жителя. Сотни людей осадили полицейский участок, где случился этот трагический инцидент. Здание забрасывали камнями и "коктейлями Молотова" - полиция в ответ открыла огонь резиновыми пулями, а затем применила слезоточивый газ.
Анархисты жгут автобусы в Бангкоке
Ожесточенные сражения продолжаются и на улицах Бангкока. Здесь движущей силой беспорядков стали анархисты. Они жгли автобусы, забрасывали полицейских камнями, пытались строить баррикады на улицах. Блюстители порядка попытались рассеять активистов, но те оказались крайне агрессивными. В столицу стягиваются дополнительные подразделения полиции.
Беспорядки в Портленде повлекли за собой массовые аресты
Снова бушуют хулиганы в американском Портленде. Конфликт заполыхал по окончании религиозного шествия - причины недовольства активистов неизвестны, но они вовсю применяли пиротехнику, а также тяжелые метательные снаряды. Полиция в ответ применила спецсредства.
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