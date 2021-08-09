Британские коронаскептики в отчаянии штурмуют телецентр BBC

Британцы доведены до отчаяния - на смену долгим месяцам локдауна пришел строгий режим санитарных паспортов.

Жители Лондона маршем двинулись к телецентру медиакорпорации ВВС. Толпы противников насильственной всеобщей вакцинации предпринимают попытки штурмом прорваться в здание. Поскольку требований и мнений этих людей британские власти не слышат, те решили в буквальном смысле прорваться в эфир. Не тут-то было - на подступах к телецентру протестующих встретили оцепления сотрудником полиции.

В Люблине активисты требуют расследовать гибель задержанного

Ожесточенные столкновения с полицией накануне произошли в польском Люблине. Причиной стала гибель от рук блюстителей порядка местного жителя. Сотни людей осадили полицейский участок, где случился этот трагический инцидент. Здание забрасывали камнями и "коктейлями Молотова" - полиция в ответ открыла огонь резиновыми пулями, а затем применила слезоточивый газ.

Анархисты жгут автобусы в Бангкоке

Ожесточенные сражения продолжаются и на улицах Бангкока. Здесь движущей силой беспорядков стали анархисты. Они жгли автобусы, забрасывали полицейских камнями, пытались строить баррикады на улицах. Блюстители порядка попытались рассеять активистов, но те оказались крайне агрессивными. В столицу стягиваются дополнительные подразделения полиции.

Беспорядки в Портленде повлекли за собой массовые аресты

Снова бушуют хулиганы в американском Портленде. Конфликт заполыхал по окончании религиозного шествия - причины недовольства активистов неизвестны, но они вовсю применяли пиротехнику, а также тяжелые метательные снаряды. Полиция в ответ применила спецсредства.