Британские ломбарды: вещи приносят все чаще, а выкупают все реже

В Британии кризис вынуждает граждан обращаться в ломбарды: спрос на их услуги вырос на 200 %. Вещи в них приносят все чаще, а выкупают все реже - сообщает издание TheMirror. Тысячи людей сдают любимые семейные ценности в попытке остаться на плаву. Владельцы ломбардов говорят, что спрос на их услуги удвоился всего за год. Один отчаявшийся клиент заложил бриллиантовое кольцо своей прапрапрабабушки в обмен на пятизначный кредит. Еще одна клиентка заложила пианино покойного мужа. С такими темпами шутки про "продать почку" для многих англичан в обозримом будущем могут стать реальностью.