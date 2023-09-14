Британские медики продолжают протестовать

Продолжается 2-дневная забастовка британских медиков: их вывела на улицы, по собственным словам, "ужасающе низкая зарплата". Несмотря на высокий уровень инфляции, жалованье, которое выплачивается врачам, не индексировалось уже свыше 15 лет. Медики, несмотря на полное равнодушие к их проблемам властей, сдаваться не намерены: если нынешняя акция протеста не возымеет эффекта, они начнут новую забастовку 16 сентября. Уже недельную и общенациональную.