Британские парламентарии готовы подать в суд на премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона. Причина - нежелание политика договариваться с Брюсселем о новом соглашении по Брекситу. Накануне Палата лордов одобрила законопроект, согласно которому Лондон либо заключает новую сделку с Брюсселем, либо просит Евросоюз об очередной отсрочке Брексита. Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин сообщил, что парламентарии уже готовят коллективный судебный иск на случай, если Борис Джонсон все-таки ослушается и нарушит закон.