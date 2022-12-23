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Британские пограничники объявили о забастовке - они требуют повышения зарплат из-за роста стоимости жизни

Чем дальше, тем больше Европу накрывают волны протестов, и как следствие - коллапсы. За медиками, работниками почты, а также транспорта объявили о забастовке британские пограничники, требующие повышения зарплат из-за роста стоимости жизни. В стачке примут участие сотрудники крупнейших лондонских аэропортов, что по подсчетам может нарушить планы около 500 тыс. прибывающих в Британию пассажиров. Бастующие намерены обслуживать около 60 % человек от обычного количества. Правительство рекомендовало населению по возможности отказаться от поездок в указанный период. А пассажирам не упаковывать подарки, чтобы ускорить процедуру оформления.

Во Франции сотни людей также отменяют поездки на праздники. Тут на стачку вышли работники национальной железнодорожной компании. Курсировать будут лишь две трети поездов. По предварительным оценкам, около 200 тыс. пассажиров вряд ли смогут добраться до места назначения в эти выходные.

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