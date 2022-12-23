Британские пограничники объявили о забастовке - они требуют повышения зарплат из-за роста стоимости жизни

Чем дальше, тем больше Европу накрывают волны протестов, и как следствие - коллапсы. За медиками, работниками почты, а также транспорта объявили о забастовке британские пограничники, требующие повышения зарплат из-за роста стоимости жизни. В стачке примут участие сотрудники крупнейших лондонских аэропортов, что по подсчетам может нарушить планы около 500 тыс. прибывающих в Британию пассажиров. Бастующие намерены обслуживать около 60 % человек от обычного количества. Правительство рекомендовало населению по возможности отказаться от поездок в указанный период. А пассажирам не упаковывать подарки, чтобы ускорить процедуру оформления.