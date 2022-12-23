3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Британские пограничники объявили о забастовке - они требуют повышения зарплат из-за роста стоимости жизни
Чем дальше, тем больше Европу накрывают волны протестов, и как следствие - коллапсы. За медиками, работниками почты, а также транспорта объявили о забастовке британские пограничники, требующие повышения зарплат из-за роста стоимости жизни. В стачке примут участие сотрудники крупнейших лондонских аэропортов, что по подсчетам может нарушить планы около 500 тыс. прибывающих в Британию пассажиров. Бастующие намерены обслуживать около 60 % человек от обычного количества. Правительство рекомендовало населению по возможности отказаться от поездок в указанный период. А пассажирам не упаковывать подарки, чтобы ускорить процедуру оформления.
Во Франции сотни людей также отменяют поездки на праздники. Тут на стачку вышли работники национальной железнодорожной компании. Курсировать будут лишь две трети поездов. По предварительным оценкам, около 200 тыс. пассажиров вряд ли смогут добраться до места назначения в эти выходные.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов