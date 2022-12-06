Британские семьи прекратили оказывать поддержку украинским беженцам, переселенцы мстят

Украинская мечта рискует обернуться прахом. Число бездомных украинских беженцев в Великобритании выросло почти на 30 % за последний месяц, пишет The Times. Это связано с тем, что принимающие британские семьи прекратили оказывать им поддержку, а программа помощи беженцам "Дом для Украины" завершилась. По данным издания, официально являются бездомными более 2 тысяч семей с детьми и еще 900 человек.