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Британские семьи прекратили оказывать поддержку украинским беженцам, переселенцы мстят

Украинская мечта рискует обернуться прахом. Число бездомных украинских беженцев в Великобритании выросло почти на 30 % за последний месяц, пишет The Times. Это связано с тем, что принимающие британские семьи прекратили оказывать им поддержку, а программа помощи беженцам "Дом для Украины" завершилась. По данным издания, официально являются бездомными более 2 тысяч семей с детьми и еще 900 человек.

Видимо, в отместку за такой теплый английский прием и пусть временное, но бесплатное проживание в одном из отелей украинские беженцы разрисовали стены номера. Вот чем может обернуться гостеприимство, теперь еще и ремонт придется делать.

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