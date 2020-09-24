Британские студенты против комендантского часа

Карантинные ограничения мешают британским студентам вести привычный образ жизни. Так, в Ноттингеме комендантский час действует с 10 вечера, и, чтобы успеть провести традиционные вечеринки, они выстраиваются в длинные очереди на сотни метров. При этом студенты нарушают правило "больше шести не собираться", а это грозит штрафом от 100 до 3 тысяч фунтов. Владельцы баров опасаются санкций и часто отказывают студентам в доступе.