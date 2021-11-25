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Британские вирусологи выявили новый штамм коронавируса, который опаснее версии "дельта"
К весне от COVID-19 могут погибнуть около 700 тысяч жителей Европы. Неутешительный прогноз сделало Европейское региональное бюро ВОЗ. Инфекция продолжает мутировать - британские вирусологи выявили новый штамм коронавируса. Потенциально этот вариант еще опаснее версии "дельта". По сообщениям газеты Daily Mail, в новейшем штамме обнаружены сразу 32 мутации. Около десяти случаев заражения этим вариантом зафиксированы в Ботсване, ЮАР и Гонконге.
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