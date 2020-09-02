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Британские власти не могут отреставрировать исторический мост

В Королевстве не могут найти средства на реконструкцию старейшего британского моста Хаммерсмит. Его окончательно закрыли даже для пешеходного перехода. Более того, под ним запрещено пускать и лодки из-за угрозы обрушения. Недавние проверки, проведенные в рамках продолжающейся реставрации, показали, что из-за сильной жары за последние несколько недель трещины на мосту только расширились. Чтобы как то переправлять людей через реку, администрация района Хаммерсмит попросила британскую армию поставить временную переправу.

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