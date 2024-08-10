Британские власти обсуждали план, как "демократичнее" подавить, задавить и изничтожить протестующих

Чем сегодня живет "цивилизованный Запад", который деградирует в геометрической прогрессии. Запад, который уже со счету сбился и не знает, какие еще ввести санкции, чтобы мы так активно не развивались. И при этом всем одичавший Запад все пытается нас поучать, в том числе учить, как надо проводить "мирные протесты" и как надо на них реагировать.



Очередной британский премьер провел очередное экстренное совещание с участием очередного чрезвычайного комитета (на этот раз созданного для борьбы с протестами). Обсуждали план, как"демократичнее" подавить, задавить и изничтожить протестующих, которые планируют выйти на акцию в ближайшие дни. Премьер Стармер подчеркнул, что всем, кто недоволен засилием мигрантов, необходимо преподать самый суровый урок. Власти уже пообещали, что даже публикация видео с манифестации может стать поводом для ареста. Всех, кто будет участвовать в акции, заочно назвали не "мирными протестующими", а сразу экстремистами. Все, кто "просто гуляют" - злостные экстремисты. В тюрьмах сейчас активно освобождают места для будущих "мирных протестующих". С этой целью даже отправляют на волю осужденных по тяжелым статьям. Для справки, цивилизованный Запад вынес приговор 2 с лишним года, например, парню, который громко говорил в сторону полицейских и активно жестикулировал. Не бросал петарды или камни, не нападал, не дрался.

