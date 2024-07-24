История исламиста и лидера радикальной группировки, который неожиданно был нанят врачом в одну из клиник Лондона, всколыхнула Великобританию. Местные издания принялись наперебой публиковать один за другим полные шокирующих разоблачений материалы.

Выяснилось, что врач - потенциальный террорист - это не случайность: в системе здравоохранения страны наблюдается острый дефицит кадров, и ожидать приема у врача приходится и по 20 недель.

Ситуацию усугубляет резкий рост миграционного давления на все социальные службы: новое правительство готовит амнистию для 120 тысяч беженцев из Сирии и Афганистана. А в страну, вдобавок, ежегодно прибывают 700 тысяч мигрантов. Среди всей этой публики, понятно, огромное количество радикалов. Усложняет ситуацию кризис пенитенциарной системы: из-за переполненности тюрем в ближайшие месяцы предполагается освободить 40 тысяч преступников.