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Британские власти утратили контроль над радикалами
История исламиста и лидера радикальной группировки, который неожиданно был нанят врачом в одну из клиник Лондона, всколыхнула Великобританию. Местные издания принялись наперебой публиковать один за другим полные шокирующих разоблачений материалы.
Выяснилось, что врач - потенциальный террорист - это не случайность: в системе здравоохранения страны наблюдается острый дефицит кадров, и ожидать приема у врача приходится и по 20 недель.
Ситуацию усугубляет резкий рост миграционного давления на все социальные службы: новое правительство готовит амнистию для 120 тысяч беженцев из Сирии и Афганистана. А в страну, вдобавок, ежегодно прибывают 700 тысяч мигрантов. Среди всей этой публики, понятно, огромное количество радикалов. Усложняет ситуацию кризис пенитенциарной системы: из-за переполненности тюрем в ближайшие месяцы предполагается освободить 40 тысяч преступников.
Все эти обстоятельства заставляют удивляться не тому, что среди врачей затесался исламист, а, скорее, тому, что среди исламистов в больницах еще встречаются врачи.
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