В Польшу прибыли первые британские военнослужащие - они уже изучают ситуацию на границе и возможность модернизации местных инженерных сооружений. Официально задача контингента - помощь боевым товарищам из польской 16-й механизированной дивизии. Вместе с тем англичане, вероятно, займутся также подготовкой места дислокации для отправляемых в Польшу британских военных. Общеизвестно, однако, что любые войска куда бы то ни было вводятся временно, но остаются там навсегда. куколка Польша, что она - просто примороженная личинка-мотыль на удочке Вашингтона.