Британские военные в Украине и раскрытые схемы поставок ракет - еще больше деталей слитого разговора немецких командиров

Раскрыт способ доставки ракет SCALP в Украину - о нем упоминается в перехваченном разговоре немецких военных. Как пишет газета "Таймс", в слитой аудиозаписи упоминается, что Франция использует кроссоверы Audi Q7 для передачи ракет SCALP, а британцы доставляют Storm Shadow на бронемашинах Ridgeback.