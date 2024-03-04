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Британские военные в Украине и раскрытые схемы поставок ракет - еще больше деталей слитого разговора немецких командиров

Раскрыт способ доставки ракет SCALP в Украину - о нем упоминается в перехваченном разговоре немецких военных. Как пишет газета "Таймс", в слитой аудиозаписи упоминается, что Франция использует кроссоверы Audi Q7 для передачи ракет SCALP, а британцы доставляют Storm Shadow на бронемашинах Ridgeback.

Газета также пришла к выводу, что в аудиозаписи подтверждается присутствие британских военных в Украине. По мнению издания, обнародованный разговор поможет российской разведке отслеживать в Европе транспорт, который поставляет дальнобойные ракеты Украине.

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