Британские железные дороги блокированы забастовкой

Транспортный коллапс в Британии. Железнодорожный сектор охвачен крупнейшей забастовкой. Затронуты почти все операторы. Сегодня на работу не вышли около 40 тысяч сотрудников. До конца недели это количество еще увеличится. Они требуют спасения от падения качества жизни и повышения зарплаты.