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Британские железные дороги блокированы забастовкой

Транспортный коллапс в Британии. Железнодорожный сектор охвачен крупнейшей забастовкой. Затронуты почти все операторы. Сегодня на работу не вышли около 40 тысяч сотрудников. До конца недели это количество еще увеличится. Они требуют спасения от падения качества жизни и повышения зарплаты.

"Нам грозят принудительные увольнения, кардинальные изменения условий, влияющие на баланс между работой и частной жизнью. Особенно туго приходится работникам госсектора. С 2019-го зарплата не увеличивается, а кризис стоимости жизни стремительно нарастает".

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