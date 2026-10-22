Британский банк Barclays сокращает 5 тыс. сотрудников из-за ухудшения финансовых показателей

Британский банк Barclays сокращает персонал в связи с резким ухудшением финансовых показателей: увольнения ждут 5 тыс. сотрудников. Речь идет о 5 % от общей численности персонала.

Аналогичные меры намерен реализовать другой британский мегабанк HSBC Bank. Это учреждение пока еще определяется с масштабом сокращений, но таковые вряд ли окажутся меньше, чем у банка-конкурента.

Проблемы банкам создает глобальное охлаждение деловой активности. Все более широкое использование искусственного интеллекта тоже диктует необходимость увольнений - обязанности клерка ИИ исполняет гораздо лучше любого человека.

Volkswagen урезает расходы: концерн замораживает зарплаты работников Škoda Auto

Немецкий Volkswagen замораживает зарплаты сотрудникам: 22 октября об этом известили работников Škoda Auto, которая является частью немецкой корпорации.

Никакого повышения выплат сотрудникам не будет до 2030-го. Фактически с учетом инфляции это означает снижение зарплат примерно на 10 %: рабочие мириться с этим не хотят и обещают нанимателю предупредительные забастовки уже в ноябре 2026 года.