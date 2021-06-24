Британский эсминец целенаправленно пересек российскую границу

Британский эсминец Defender намеренно совершил провокацию, войдя в воды Черного моря. Это подтверждают слова журналиста Daily Mail, находившегося на борту судна. По его данным, корабль преследовали суда береговой охраны и самолеты. Журналист заявил: "Нет никаких сомнений в том, что мы тыкаем русского медведя".

Ранее BBC опубликовало кадры с борта эсминца. Капитан судна не отрицает, что случайностью это не было, эсминец двигался целенаправленно. На кадрах видна также работа кораблей российской береговой охраны, слышны предупредительные выстрелы. По информации BBC, в операции по выдворению эсминца принимали участие не менее 20 единиц авиации. Россия квалифицировала действия как грубую провокацию. При этом, согласно заявлению Минобороны Великобритании, никакой конфронтации в море не было.