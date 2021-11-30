Британский истребитель потерпел крушение

Пять секунд - полет провальный. Истребитель королевских ВМС Великобритании сразу после отрыва от палубы потерпел крушение. По сообщениям местных СМИ, авария произошла из-за халатности одного из техников, который забыл снять заглушку. К счастью, пилот успел катапультироваться в море. Подобный инцидент стал первым среди самолетов пятого поколения, стоящих на вооружении ВМС Соединенного Королевства. В Минобороны Великобритании авиакатастрофу и ход расследования комментировать отказались.