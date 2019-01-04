Британский королевский военно-морской флот окажет помощь в патрулировании пролива Ла-Манш

На такой шаг Лондон пошел из-за увеличения числа мигрантов, пытающихся нелегально попасть в Великобританию из Франции на лодках. Скотленд-Ярд сообщает, что только в прошлом году подобным образом в королевство попытались прорваться 539 человек. На другом берегу пролива французская полиция задержала еще 227 беженцев, которые планировали пересечь Ла-Манш.

