Известный британский модельер Вивьен Вествуд умерла в возрасте 81 года. Сообщение было опубликовано в четверг, 29 декабря, в Twitter на странице ее дома моды, пишет ТАСС.

Вивьен Вествуд "мирно умерла в окружении своей семьи" в Лондоне. Причина ее смерти не указывается.

Вивьен приобрела известность в начале 70-х годов прошлого века, создавая одежду для байкеров и панков, которая продавалась в лондонском магазине ее мужа - музыканта, модельера и продюсера Малкольма Макларена. Когда Макларен стал менеджером панк-группы Sex Pistols, Вествуд вместе с ним определяла облик ее участников. Впоследствии она создала собственный бренд одежды и на много лет задала направление развития мира высокой моды, обогатив его элементами культуры панк-рока и музыки новой волны.

Вествуд не только создавала одежду. До конца жизни она занимала активную политическую позицию, участвуя в акциях протеста против ископаемого топлива и ядерного оружия, а также поддерживала идею независимости Шотландии.