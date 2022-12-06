Британский наемник рассказал о хищении западного оружия в Украине

Когда роту "Браво" перевели с базы в Ровно в Харьков, у нас был грузовик, два грузовика. Там были M4 84 штуки (это винтовки, для тех, кто не знает), 12 SCAR-H, которые предназначались для метких стрелков, очень модные винтовки, пара "Джавелин" и несколько M240-Bravo - пулеметы, и огромный грузовик, полный боеприпасов. Они просто пропали в колонне. Эти машины просто исчезли, когда колонна была в пути.

Макдональд, британский наемник