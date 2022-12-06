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Британский наемник рассказал о хищении западного оружия в Украине
Чем больше коллективный Запад поставляет оружия в Украину, тем активней в ней процветает торговля им.
О том, что Незалежная уже давно превратилась в черную оружейную дыру, пишут сами западные СМИ. И вот еще одно подтверждение тому, куда на самом деле уходят винтовки, "Джавелины" и пулеметы. Британский наемник Джозеф Макдональд поведал о размахах хищения западного вооружения в украинских подразделениях. Джозеф
Когда роту "Браво" перевели с базы в Ровно в Харьков, у нас был грузовик, два грузовика. Там были M4 84 штуки (это винтовки, для тех, кто не знает), 12 SCAR-H, которые предназначались для метких стрелков, очень модные винтовки, пара "Джавелин" и несколько M240-Bravo - пулеметы, и огромный грузовик, полный боеприпасов. Они просто пропали в колонне. Эти машины просто исчезли, когда колонна была в пути.
"Это могла бы быть случайная группа удачливых цыганских воров, которые увидели эти два грузовика и заскочили в них. Но в Украине есть блокпосты. Максимум каждые 5 километров есть блокпосты с войсками, на любом из них могут остановить вас для проверки. И если вы едете в грузовике, полном военного снаряжения, они почти наверняка это сделают", - рассказал Макдональд.
"Как эти два "случайных таинственных вора" ушли с двумя грузовиками, полными оружия и боеприпасов, и просто растворились в воздухе, я не знаю", - резюмировал британский наемник.
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