Британский парламент должен вернуться сегодня к обсуждению условий выхода из Евросоюза

В субботу депутаты Палаты общин не поддержали законопроект о сделке с Брюсселем, который внес премьер. Взамен они приняли закон, который обязывает главу правительства добиваться новой отсрочки Brexit. И хотя Борис Джонсон против этого, "Таймс" со ссылкой на дипломатические источники пишет, что ЕС склонен перенести выход Туманного Альбиона из объединения на три месяца. Между тем Соединенное Королевство должно выйти из Евросоюза уже через 10 дней.



