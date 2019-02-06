Британский парламент обсудил план отсрочки выхода из ЕС

Как пишет "Дэйли Телеграф", министры хотят перенести Брексит на восемь недель, то есть на 24 мая. Ожидается, что Лондон попытается согласовать этот шаг с Брюсселем. В правительстве Соединенного Королевства считают, что отсрочка даст дополнительное время для принятия необходимых законов. К слову, Тереза Мэй заявляет о недопустимости такого сценария. Британия должна выйти из Евросоюза в назначенный срок -29 марта.